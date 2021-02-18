Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером груди, показала себя в эффектном образе
На фото Инна позировала в наряде с большим декольте, в котором можно заметить прозрачное белье. Горячковская дополнила образ венком на голове, а волосы собрала в косу. Модель стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон. Как оказалось, такой наряд звезда выбрала для передачи "Званый ужин". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль Инны в социальной сети Инстаграм.
На втором фото Инна уже была в цветочном платье с большим декольте, в котором можно увидеть обтянутый красными веревочками бюст. Модель дополнила образ золотым украшением на шее, а снимала себя максимально близко, чтобы сделать акцент на огромных "дыньках", благодаря чему кадр получился довольно жарким.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Немыслимый размер, просто космос".
Сообщалось, что популярная модель сайз-плюс Инна Горячковская поделилась небольшим роликом с новым образом.
На небольшом ролике модель решила показать формы в очередной раз с весьма удачного ракурса.
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