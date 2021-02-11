Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала, как нужно впечатлять мужчин

Как пишет Politeka.net, Инна приняла участие в одном из выпусков шоу «Званый ужин».

«На этот раз нас ждут четыре очень разных и ярких личностей. Среди них: актер сериала «След» Алексей Суровцев, сексолог без комплексов Роксолана, обладательница самой пышной груди в Украине Инна и скромный шеф-повар Валентин», - сообщили в Инстаграм СТБ.

Во время званого приема Инна устроила непристойные танцы, чтобы впечатлить мужчин, которые пришли к ней в гости. Она надела платье с очень глубоким вырезом и потрясла своим богатством у них перед лицом.

Стоит отметить, что мнение по поводу самой эффектной участницы шоу разделилось. Одним понравилась хохотушка Инна, а другие раскритиковали ее.

«Блонда потрясная, простая как пять копеек и без пафоса! Молодец», «Мои первые впечатления… Инна - просто ужас какой-то... Модель плюс айс говорите? Кроме большой груди в голове вообще ничего нет», «Инна - жемчужина выпуска, с ее двумя харизмами, все участники классные)», - пишут пользователи сети.

Кстати, Инна Горячковская одержала победу в этом шоу.

Напомним, что звезды «Мастер Шеф» и «Холостячки» схлестнулись на «Званом ужине», ошарашив зрителей: «Какая же Юля хабалка…».

Как сообщала Politeka, звезду «Холостяка» Ковтуненко жестко унизили на «Званом ужине»: «Мстила не по-детски…».

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером не смогла втиснуть огромные "бомбочки" в спасательный круг: "О, прикольные".