Український юрист Євген Ковтуненко, який був одним з учасників «Холостячки», взяв участь у скандальному шоу "Звана вечеря"

Як пише Politeka.net, про це стало відомо з офіційного аккаунта СТБ в Instagram, де публікуються всі анонси передач і шоу.

"Звана вечеря" - це передача, в якій збирають чотирьох людей з різних сфер. Вони запрошують один одного в гості, намагаючись смачно нагодувати і розважити. В кінці виграє та людина, яка виявилася найгостиннішою.

«Цього разу свої кулінарні та організаторські здібності буде показувати нова вибухова четвірка: учасник романтичного реаліті "Холостячка" Євген Ковтуненко, учасниця проекту "МастерШеф" Юлія Акименко, художниця Марина та VIP-таксист Віталій!",- повідомили на телеканалі.

Варто відзначити, що випуск вийшов дуже скандальним через Юлію Акименко, яка влаштовувала конфлікти з усіма учасниками, лаялася і показувала свій поганий характер. Юлія мало не посварилася з екс-учасником "Холостячки", сильно критикуючи його заклад в анонсі передачі.

"Яка ж ця Юля хабалка", "Юлю прибити хочеться! Вона невихована людина! Всьому є свої рамки", "що це за істота під назвою Юля?! Просто ходячий негатив. Бідні її гості, перебувати в такій атмосфері", "Юлька зла баба!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що зірку "Холостяка" Ковтуненко жорстко принизили на "Званій вечері": "Мстила не по-дитячому...".

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