Украинский юрист Евгений Ковтуненко, который был одним из участников «Холостячки», принял участие в скандальном шоу «Званый ужин»

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно из официального аккаунта СТБ в Инстаграм, где публикуются все анонсы передач и шоу.

«Званый ужин» - это передача, в которой собирают четырех людей из разных сфер. Они приглашают друг друга в гости, пытаясь вкусно накормить и развлечь. В конце выигрывает тот человек, который оказался самым гостеприимным.

«На этот раз свои кулинарные и организаторские способности будет показывать новая взрывная четверка: участник романтического реалити "Холостячка" Евгений Ковтуненко, участница проекта "МастерШеф" Юлия Акименко, художница Марина и VIP-таксист Виталий!», - сообщили на телеканале.

Стоит отметить, что выпуск получился очень скандальным из-за Юлии Акименко, которая устраивала конфликты со всеми участниками, ругалась и показывала свой скверный характер. Юлия чуть не поссорилась с экс-участником «Холостячки», сильно критикуя его заведение в анонсе передачи.

«Какая же это Юля хабалка», «Юлю прибить хочется! Она невоспитанный человек! Всему есть свои рамки», «Что это за существо под названием Юля?! Просто ходячий негатив. Бедные её гости, находиться в такой атмосфере», «Юлька злая баба!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезду «Холостяка» Ковтуненко жестко унизили на «Званом ужине»: «Мстила не по-детски…».

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