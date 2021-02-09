Український юрист Євген Ковтуненко, який був одним з претендентів на серце Ксенії Мішиної, взяв участь у скандальному шоу «Звана вечеря»

Як передає Politeka.net, в Instagram шоу "Холостячка" з'явився уривок із серії проекту, де Євген приймав у себе інших учасників. Як відомо, у Ковтуненка є свій власний ресторан у Києві. Саме туди він і запросив гостей.

"Нещодавно була прем'єра найскандальнішого випуску званої вечері на @stbua з @kov2nenko в головній ролі.

"Я, як завжди, топив за добро і інтелігентність. Але компашка мені попалася та ще)) радує, що вино, гумор і мої сталеві нерви допомогли пережити ці зйомки", - підписали анонс автори аккаунта.

Як виявилося, Євгену на шоу довелося нелегко. Інші учасники відпускали в його бік дуже невтішні коментарі, принижуючи його. У коментарях глядачі залишили йому слова співчуття.

"Женя я щиро тобі співчуваю...тримався ти звичайно Умнічка. Юлю реально образили, і звичайно вона мстилася не по дитячому...Жесть", "проти Євгена нічого не маю, але ось "ресторан", "у цьому випуску максимально негативна дівчинка, мені дуже шкода її майбутнього чоловіка, хоча по ходу є мужики-мазохісти", - пишуть люди.

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