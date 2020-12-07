У мережі з'являються все нові цікаві фотографії фаворитів проекту "Холостячка" з Ксенією Мішиною

Знімки розміщують самі учасники шоу, тим самим підігріваючи інтерес до гучного проекту, який виходить щоп'ятниці на телеканалі "СТБ", передає Politeka.net

Зокрема, один з фаворитів Мішиної 28-річний радіоведучий Андрій Рибак показав спільний знімок зі своїм другом-шоуменом і ще одним учасником проекту 33-річним Олександром Еллертом.

Гумористи сидять за барною стійкою і про щось жваво розмовляють. Як відомо чоловіки дружать давно.

"Навіщо вам Мішина? Вам і удвох добре!", "Голубки»," Краща пара на проекті"!



Обожнюю ці коментарі! Адже неможливо відокремити дружбу від відносин, вірно?! Як можна і дружити з кимось, і любити когось?!Нереально!

(обережно, сарказм! Не пораньтесь!) ",- написав Рибак на своїй сторінці в Instagram.



Телеведучий зазначив, що вони з Еллертом дружать і люблять один одного і між ними немає заздрості.



"Не заважайте дружбу і любов! І все у вас буде добре!",- резюмував учасник "Холостячки".

Звернемо увагу , що сьомий випуск проекту "Холостячка" покинув Євген Ковтуненко.

У шоу залишилися троє учасників: Олексій Тригубенко, Олександр Еллерт і Андрій Рибак.

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