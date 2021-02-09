Украинский юрист Евгений Ковтуненко, который был одним из претендентов на сердце Ксении Мишиной, принял участие в скандальном шоу «Званый ужин»

Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоу «Холостячка» появился отрывок из серии проекта, где Евгений принимал у себя других участников. Как известно, у Ковтуненко есть свой собственный ресторан в Киеве. Именно туда он и пригласил гостей.

«Недавно была премьера самого скандального выпуска Званого ужина на @stbua с @kov2nenko в главной роли.

«Я, как всегда, топил за добро и интеллигентность. Но компашка мне попалась та еще)) Радует, что вино, юмор и мои стальные нервы помогли пережить эти съемки», - подписали анонс авторы аккаунта.

Как оказалось, Евгению на шоу пришлось нелегко. Другие участники отпускали в его сторону очень нелестные комментарии, унижая его. В комментариях зрители оставили ему слова сочувствия.

«Женя я искренне тебе сочувствую...держался ты конечно Умничка. Юлю реально обидели, и конечно она мстила не по детски...Жесть», «Против Евгения ничего не имею, но вот «ресторан», «В этом выпуске максимально негативная девочка, мне очень жаль её будущего мужа, хотя по ходу есть мужики-мазохисты», - пишут люди.

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