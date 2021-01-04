Екс-учасник проекту "Холостячка" Андрій Шатирко зізнався, яким було його перше враження про Ксенію Мішину та суперників

Як передає Politeka.net, 28-річний "комерс", як він сам себе назвав, став гостем Вікторії Сіроклін на її YouTube-каналі.

Блогерка поцікавилася у Шатирко, яким була його перша реакція, коли він побачив "Холостячку", 31-річну актрису Ксенію Мішину, й натовп інших учасників, які прийшли домагатися її серця.

"Перше враження - Ксюша - відмінна, чудова, красива... Заходжу в зал - пацани - якісь негативні були всі. Видно, що вони такі... Є чоловіча енергія, спокій, впевненість, а є негатив, типу, пафос, хамство... І ось було багато ось цього якраз пафосу. Неначе всі прийшли мірятися чимось. Хтось жартами, хтось грошима, хтось бородою... У мене був класний настрій, я вриваюся: "Хей, пацани, привіт!"І я побачив, що якийсь вайб від них безглуздий...", - видав Шатирко.

Також Андрій зізнався, що з 16 учасників знав 6-х до початку проекту.

"Євген Ковтуненко відразу такий: "Андрюха, Привіт!" Ми з ним були знайомі до проекту, це, до речі ніхто не знав... Льоха Тригубенко брав у мене номер, хотів мені бізнес запропонувати два роки тому... Виявляється, ось такий світ тісний", -розкрив цікаві деталі екс-учасник.

Раніше ми повідомляли, не минуло й місяця після закінчення ефірів "Холостячки", як Шатирко на всю Мережу, оголосив, що любить дівчину. Причому не Мішину.

"Я люблю. У моєму житті є дівчина, яку я дуже люблю. Справжня любов виникає не за місяць, а формується роками. І, ні, це ніяк не пов'язано з телепроектами", - розкрив почуття Андрій.

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