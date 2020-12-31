Один из участников проекта "Холостячка" Андрей Шатырко, страстно добивавшийся любви Ксении Мишиной, нашел другую

Как передает Politeka.net, 28-летний парень опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которое сопроводил трогательным признанием.

Шатырко, вылетевший из проекта, так и не завоевав сердце 31-летней актрисы Ксении Мишиной, внезапно вспомнил, что уже давно любит другую.

"Я люблю. В моей жизни есть девушка, которую я очень люблю. Настоящая любовь возникает не за месяц, а формируется годами. И, нет, это никак не связано с телепроектами", - раскрыл душу Андрей, не называя имени избранницы.

Однако пользователи оказались не в столь замечательном настроении, как Шатырко, накинувшись на него в комментариях. Многие обвинили парня в том, что он изначально отправился на шоу, чтобы прославиться.

На это Андрей ответил недоброжелателям: "Не путайте влюбленность и любовь". Кроме того, Шатырко даже срывался на "мат", ругаясь с комментаторами.

"Зачем вообще тогда боролись за сердце Ксюши, и что-то из себя показывали, какой вы "любящий"!?.. На самом деле вы просто привлекали к себе внимание, не более того"

"Так быстро 😅"

"а зачем тогда пошел на проект "Холостячка"? Если любовь есть к другой девушке... несерьезно... только за пиаром?"

"На проекте был добреньким, а здесь матюкливый. Фу фу фу!!!"

"Ну да, теперь точно ясно, что чувства к Мишиной были настоящими и пошел ты на проект, конечно же, не за пиаром)))"

"ще один Рибак🥴"

"Андрей, раньше вы у меня ассоциировались с солнышком, с улыбкой, позитивом, а сейчас с грустью и печалью ((("

"А я рада за Андрея!💕 Он хороший парень и заслуживает быть счастливым! Счастья вам!😊🙂"

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