Один из участников проекта "Холостячка" Андрей Шатырко, страстно добивавшийся любви Ксении Мишиной, нашел другую
Как передает Politeka.net, 28-летний парень опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которое сопроводил трогательным признанием.
Шатырко, вылетевший из проекта, так и не завоевав сердце 31-летней актрисы Ксении Мишиной, внезапно вспомнил, что уже давно любит другую.
"Я люблю. В моей жизни есть девушка, которую я очень люблю. Настоящая любовь возникает не за месяц, а формируется годами. И, нет, это никак не связано с телепроектами", - раскрыл душу Андрей, не называя имени избранницы.
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
Тина Кароль удивила жестким ответом на претензии Поляковой: "Не дай бог услышать, что на твоем концерте..."
Никитюк в распахнутом халате сравнили с длинноногой Поляковой: "Оля супер-бомба, но..."
В Киеве пылает ресторан: на место ЧП срочно съехались пожарные, город стоит в пробке
Меценат, с которым живет Никитюк, заставил женщин трепетать от восторга: «Леся не обижайтесь, но…»
Однако пользователи оказались не в столь замечательном настроении, как Шатырко, накинувшись на него в комментариях. Многие обвинили парня в том, что он изначально отправился на шоу, чтобы прославиться.
На это Андрей ответил недоброжелателям: "Не путайте влюбленность и любовь". Кроме того, Шатырко даже срывался на "мат", ругаясь с комментаторами.
"Зачем вообще тогда боролись за сердце Ксюши, и что-то из себя показывали, какой вы "любящий"!?.. На самом деле вы просто привлекали к себе внимание, не более того"
"Так быстро 😅"
"а зачем тогда пошел на проект "Холостячка"? Если любовь есть к другой девушке... несерьезно... только за пиаром?"
"На проекте был добреньким, а здесь матюкливый. Фу фу фу!!!"
"Ну да, теперь точно ясно, что чувства к Мишиной были настоящими и пошел ты на проект, конечно же, не за пиаром)))"
"ще один Рибак🥴"
"Андрей, раньше вы у меня ассоциировались с солнышком, с улыбкой, позитивом, а сейчас с грустью и печалью ((("
"А я рада за Андрея!💕 Он хороший парень и заслуживает быть счастливым! Счастья вам!😊🙂"
Напомним, вылетевший из "Холостячки" Шатырко признался, почему его отшила Мишина: "Это не всегда нравится женщинам..."
Как писала Politeka, влюбленные Мишина и Эллерт покуражились в постели, не выключая камеру: "Мои губки, мой подбородочек..."