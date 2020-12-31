Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", ошеломила откровенностями с возлюбленным

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, что творится в их с Александром Эллертом (34-летним победителем проекта) спальне.

Так, на первых кадрах Ксения в черном худи жарко прильнула к любимому. Актриса приласкала на камеру Эллерта, гладя рукой по его лицу и целуя в щеку. При этом одна забавная деталь сразу же бросается в глаза: парочка использовала специальное приложение, добавив смешные "мордашки". Александр, к примеру, был похож не то на хорька, не то на крыску. А вот сама Мишина уже на следующих кадрах появилась в образе уточки.

"Мой самый красивый! Люблю тебя сильно-сильно..., - нежно приговаривала экс-"Холостячка", зацеловуя Александра. - Глазки мои, носик мой, мои губки, мой подбородочек, мои щечки..."

"Я тебя тоже люблю!", - ответил ей смеющийся Эллерт.

Стоит отметить, отношения у пары, очевидно, развиваются стремительно, вот уже и до "постельных утех" на камеру дошло. Известно, что они съехались спустя несколько дней после окончания шоу.

Ради любимой Эллерт отказался от алкоголя. Также парень признался, что любит готовить завтраки и хотел бы скромную свадьбу. На вопрос, когда же поклонникам ждать этого радостного события, пара заинтриговала: "Мы сообщим!".

Ранее мы писали, что Мишина удивила фото выставленных чемоданов в прихожей. Эмоции распирали красотку и она призналась:

"Сегодня начинается долгожданный мой мини-отпуск - впервые за семь месяцев и впервые с Сашей...", - объявила актриса, добавив, что они собираются на отдых за границу, но куда именно, пока остается тайной.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»