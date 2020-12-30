Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", поделилась с публикой неожиданной новостью

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в халате цвета крем-брюле на фоне выставленных в прихожей чемоданов.

Ярко накрашенная Мишина с распущенными волосами объяснила в подписи, что у них происходит дома с победителем проекта - 34-летним сценаристом Александром Эллертом. Стоит отметить, Ксению прямо аж распирало от сильных эмоций.

"Дорогие мои, привет! Сегодня начинается долгожданный мой мини-отпуск - впервые за семь месяцев и впервые с Сашей... Жду ваши вариантики ответов, куда мы с ним собрались...", - обратилась к публике Мишина.

До этого во время пост-шоу экс-"Холостячка" признавалась, что верит - их роман с Александром будет таким же бурным, веселым и эмоциональным даже через год.

"Я его просто люблю со всеми его достатками и недостатками", - расчувствовалась актриса.

Ксения также рассказывала о том, как они с Александром делят бытовые обязанности: "В целом все хорошо, но однажды, помню, я попросила его помыть пол, а он сказал, мол, помоешь сама, а я пропылесошу".

Ради любимой Эллерт отказался от алкоголя. Также парень признался, что любит готовить завтраки и хотел бы скромную свадьбу. На вопрос, когда же поклонникам ждать этого радостного события, пара заинтриговала: "Мы сообщим!".

Ну, а пока: «Хотим отдохнуть в теплых краях и вырастить свой алмаз», - поделились влюбленные своими планами.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»