Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", поделилась с публикой советом, как можно расслабиться после тяжелого дня

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых появилась раздетой в ванне.

Девушка засняла крупным планом лицо с собранными назад волосами и часть оголенных плечиков, рассказав и показав фанатам, что ее несказанно порадовало в конце рабочего дня.

Мишину прямо охватило чувство эйфории.

"В общем приехала я после смены и решила забацать себе потрясающую ванну!, - поделилась актриса. - Обожаю делать с морской солью, потому что говорят, впитывает всю негативную энергетику... С частичками всяких растений, елочек, иголочек... Потрясающий запах, с ума можно сойти! Желаю всем спокойной ночи и приятных снов!"

Ранее мы сообщали, Мишина рассказала в интервью о жизни с победителем шоу Александром Эллертом, 34-летним сценаристом из "Квартал 95".

Пара начала жить совместно не сразу после окончания проекта, а через несколько дней - женихку понадобилось время, что решиться на столь важный шаг.

"По быту — в целом все хорошо, но однажды, помню, я попросила его помыть пол, а он сказал, мол, помоешь сама, а я пропылесошу, - поделилась Ксения. - Взаимное уважение, любовь и поддержка — вот три кита, на которых должны стоять гармоничные отношения".

Кроме того, Мишина поведала о том, что недавно они с возлюбленным и детьми (13-летней дочкой Александра и 8-летним сыном Ксении) побывали в аквапарке, налаживая семейные узы.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»