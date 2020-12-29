Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина продолжает встречаться с Александром Эллертом, пара даже живет вместе

Как стало известно Politeka.net, возлюбленные съехались не сразу, но теперь ни о чем не жалеют. Ксения в интервью "Фактам" рассказала, как им удается сохранять теплые отношения после съемок программы.

Актриса призналась, что готова была сразу жить вместе с Александром, а вот ее фавориту понадобилось три дня, чтобы решиться на такой шаг. Все переживания оказались беспочвенными, ведь сейчас они не ссорятся. Она верит, что и через год их роман с Александром будет таким же бурным, веселым и эмоциональным.

"По быту — в целом все хорошо, но однажды, помню, я попросила его помыть пол, а он сказал, мол, помоешь сама, а я пропылесошу", - призналась Мишина. - "Взаимное уважение, любовь и поддержка — вот три кита, на которых должны стоять гармоничные отношения".

Еще на шоу Александр познакомил Ксению со своей 13-летней дочерью Элей. "Холостячка" уверяет, что у них с девочкой прекрасные доверительные отношения, они часто встречаются, когда находят свободное время. Вдобавок, Эля нашла общий язык с сыном Мишиной, Платоном.

"Недавно вместе посещали аквапарк, где прекрасно провели время. Надеюсь, вскоре мы сблизимся еще больше: я хочу быть для нее подругой", - высказалась Ксения.

На своей странице в соцсети "Инстаграм" Мишина также высказалась о том, что испытывает в роли родителя:

"Увидев, как Платон на несколько часов увлекся подарком, я ещё раз поняла, какой же властью мы родители обладаем. Так просто, совершать удивительные чудеса, которые на уровне ощущений наши дети никогда не забудут".

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»