Фанаты проекта "Холостячка" вышли из себя, узнав любопытную деталь о настоящем знакомстве Ксении Мишиной с ее избранником Александром Эллертом

Так, в Сети показали видео первого знакомства пары, которое произошло на проекте телеканала СТБ "Интуиция", куда они были приглашены в качестве друзей, участников Тины Кароль и Евгения Кошевого (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное. Ксения не скрывала, что переписывалась с Эллертом в соцсети еще до проекта, но вот о знакомстве с ним актриса умолчала.

"Мутили до проекта с Эллертом", "Весь инет "гудит", что они были парой еще до проекта... Позор СТБ! Зачем так обманывать зрителей?", "Точно свела судьба", "А на шоу Ксения не сказала ни слова, что они знакомы", "Разочарование... Так они знакомы уже были. Скользкий парень", - комментируют украинцы.

Пока публика негодует, Мишина с Эллертом показывают семейную идиллию и не стесняются выражать свои чувства на камеру.

В частности, Ксения впервые показала их с Сашей милые "постельные шалости". Девушка приласкала любимого, признаваясь ему в любви.

"Мой самый красивый! Люблю тебя сильно-сильно..., - нежно приговаривала экс-"Холостячка", целуя Александра в небритую щеку. - Глазки мои, носик мой, мои губки, мой подбородочек..."

При этом одна забавная деталь сразу же бросается в глаза. С помощью приложения парочка пририсовала себе забавные "мордашки". Эллерт, к примеру, был похож на крыску, а вот Мишина - на уточку.

Напомним, счастливая «Холостячка» Мишина распустила руки возле Эллерта, не стесняясь камер: «С удовольствием…»