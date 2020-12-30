Первая украинская «Холостячка» Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт удивили позой, в которой их запечатлели на шоу «Світське життя»
Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице проекта в Instagram.
«Главная love story года, который заканчивается. Пара Ксении Мишиной и Александра Эллерта, эксклюзивно для … 2 января в 23:20. Расспросим обо всем», - говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии видно саму пару влюбленных и ведущую Катю Осадчую. Как можно заметить, звезда «Холостячки» элегантно оперлась о колено возлюбленного, довольно улыбаясь при этом.
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«Люблю эту парочку 💗 С удовольствием посмотрю их интервью в СЖ», «красивая пара», - пишут пользователи сети.
До этого мы рассказывали, что главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина продолжает встречаться с Александром Эллертом, пара даже живет вместе
Актриса призналась, что готова была сразу жить вместе с Александром, а вот ее фавориту понадобилось три дня, чтобы решиться на такой шаг. Все переживания оказались беспочвенными, ведь сейчас они не ссорятся. Она верит, что и через год их роман с Александром будет таким же бурным, веселым и эмоциональным.
Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»