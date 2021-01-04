Экс-участник проекта "Холостячка" Андрей Шатырко признался, каким было его первое впечатление о Ксении Мишиной и соперниках

Как передает Politeka.net, 28-летний "коммерс", как он сам себя назвал, стал гостем Виктории Сироклин на ее YouTube-канале.

Блогерша поинтересовалась у Шатырко, каким была его первая реакция при виде "Холостячки", 31-летней актрисы Ксении Мишиной, и толпы других участников, пришедших добиваться ее сердца.

"Первое впечатление - Ксюша - отличная, замечательная, красивая... Захожу в зал - пацаны - какие-то негативные были все. Видно, что они такие... Есть мужская энергия, спокойствие, уверенность, а есть негатив, типа, пафос, хамство... И вот было много вот этого как раз пафоса. Как будто все пришли меряться чем-то. Кто-то шутками, кто-то деньгами, кто-то бородой... У меня было классное настроение, я врываюсь: "Хей, пацаны, привет!" И я увидел, что какой-то вайб от них дурацкий...", - выдал Шатырко.

Также Андрей признался, что из 16 участников знал 6 человек до начала проекта.

"Евгений Ковтуненко сразу такой: "Андрюха, привет!" Мы с ним были знакомы до проекта, это, кстати никто не знал... Леха Тригубенко брал у меня номер, хотел мне бизнес предложить два года назад... Оказывается, вот так мир тесен", - раскрыл любопытные детали экс-участник.

Ранее мы сообщали, не прошло и месяца после окончания эфиров "Холостячки", как Шатырко на всю Сеть, объявил, что любит девушку. Причем не Мишину.

"Я люблю. В моей жизни есть девушка, которую я очень люблю. Настоящая любовь возникает не за месяц, а формируется годами. И, нет, это никак не связано с телепроектами", - раскрыл чувства Андрей.

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