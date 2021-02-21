Известная модель Инна Горячковская, обладательница 15-го размера бюста, показала себя на отдыхе

Красотка в этот раз позировала в ресторане. Инна надела наряд с большим декольте, а образ дополнила золотой цепочкой с кулончиком. Модель в руке держала букет цветов, повернувшись к нему и наслаждаясь запахом. Видимо, Горячковская была на свидании и поделилась своим счастьем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Вам очень хорошо с длинными волосами", "Красивая богиня", "Супер", "Ты очень красивая и милая", "Вы прекрасны . Самая приятная ,открытая и добрая девушка", "Хорошо выглядишь, Инна", "Инна, вы самая красивая, очаровательная, милая богиня", "круто, дорогая", "Самая потрясающая и привлекательная фотография на данный момент", "Ути-пути, какая кошечка".

Мы писали, что украинская модель Инна Горячковская показала себя в примерочной в соблазнительном образе.

На фото Горячковская выходит из примерочной в стильном наряде. На ней черная маяка с пикантной отделкой в виде кружева на бездонном декольте. Модель также выбрала черную кружевную накидку и светлую юбку с запахом.

Напомним, украинка с 15-м размером в прозрачном белье вывалила все добро перед зеркалом

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