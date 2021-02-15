Известная модель Инна Горячковская поделилась небольшим роликом с новым образом

Модель Инна Горячковская прославилась довольно быстро, ведь при низком росте в 165 сантиметров она может похвастаться нереально выдающимися формами. Дело в том, что обхват груди и бедер модели становит по 130 сантиметров. Яркая блондинка при этом подтверждает, что бюст у нее абсолютно натуральный и к силикону не имеет никакого отношения.

По словам Инны, это ее гордость ведь 15 размер бюста есть далеко не у каждой женщины, тогда как ее природа наградила действительно большими формами. Примечательно, что украинке всего 26 лет, а благодаря таким объемам она выглядит старше.

На небольшом ролике модель решила показать формы в очередной раз с весьма удачного ракурса. В красном платье красотка-блондинка смогла удивить.

В то же время обладательница не менее крупного бюста украинка Мила Кузнецова, последние замеры объемов которой также подтвердили 15 размер, может считаться не единственной украинкой с такой фигурой.

Также на коллаже были другие фото, где Горячковская не стеснялась показать себя.

На кадре девушка сидела за столом рядом с бокалом. Инна была в наряде с большим декольте, дополнив образ украшением на голове. Огромный бюст прямо выпирал из наряда, поэтому кадр вышел очень горячим.

"О, мой бог, выглядит привлекательно", "Очень красиво", "Красивая соблазнительная милашка", "Ты красивая, чудесная, великолепная", "Полегче, снести можно этой страстью", "Такое красивое соблазнительное тело, Инна", "Ты выглядишь потрясающе и великолепно, ты ангельская красавица", - написали поклонники.

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