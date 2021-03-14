Известная модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером бюста, показала, как отдыхает в Мексике

На фото Инна показалась в черном купальнике, а образ дополнила стильными очками. Горячковская стояла в воде, демонстрируя пышный бюст, который почти был не прикрыт. Но девушку совсем это не заботило, модель наслаждалась мексиканским солнцем в Канкуне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Красота в мелочах", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 200 лайков и написали несколько комментариев:

"вот это я понимаю красота и красотка", "OMG, очень большой большой твой размер, скажи мне", "Супер, красотка", "Иннусь!!! Красота если есть, то ее видно-Гордись ею!!!", "Люблю тебя".

На втором фото, которое модель опубликовала сразу после купания, девушка уже гуляла по курортному голоду в красном платье с большим декольте. Инна решила сделать снимок возле больших морских звезд, демонстрируя пышное тело во весь рост.

"Я звезда или не звезда ?", - написала Инна.

Фанаты на нем оставили более ста лайков и написали несколько комплиментов:

"Ты рождена быть звездой!!!", "вот это фотки", "Настоящая звезда", "Ты удивительная небесная женщина, которая сияет ярче, чем Полярная звезда".

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