У березні Україна знову переходить на літній час, незважаючи на прийняття законопроекту про скасування переведення годинників

Українцям необхідно перевести стрілки на годину вперед в ніч з 27 на 28 березня о 03:00. Тобто в останні березневі вихідні.

У зв'язку з цим лягати спати і прокидатися українцям доведеться раніше, і як відомо, зміна звичного графіка дня нерідко викликає стрес у організму.

У той же час 3 березня депутати Верховній Раді проголосували за скасування переходу на літній і зимовий час в Україні

За це віддали 277 парламентарів.

Якщо законопроект приймуть у другому читанні, то перехід на літній і зимовий час, до якого українці звикли з 1981 року, здійснюватися не буде.

Вважається, що саме зимовий час є природним і стандартним для певної території. Таким чином різниця між Київським і московським часом становитиме одну годину постійно.

До слова, вперше переведення годинників на літній і зимовий час ввели в 1981 році з метою економії. Сезонний переведення годинників здійснюють більш ніж ста країн світу. Однак є країни, які вирішили відмовитися від сезонного переведення стрілок.

Наприклад, в 2017 році від переведення годинників відмовилася Туреччина. Тепер турки живуть згідно літнього часу. Ще раніше від затії робити переведення годинників на літній час відмовилися Японія, Китай, Казахстан, Киргизія і Росія.

Нагадаємо, що скасування переведення годинників в Україні: у Раді прийняли історичне рішення, подробиці.

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