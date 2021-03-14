В марте Украина снова переходит на летнее время, несмотря на принятие законопроекта об отмене перевода часов

Украинцам необходимо перевести стрелки на час вперед в ночь с 27 на 28 марта в 03:00. То есть в последние мартовские выходные.

В связи с этим ложиться спать и просыпаться украинцам придется раньше, и как известно, изменение привычного графика дня нередко вызывает стресс у организма.

В тоже время 3 марта депутаты Верховной Раде проголосовали за отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине

За это отдали 277 парламентариев.

Если законопроект примут во втором чтении, то переход на летнее и зимнее время, к которому украинцы привыкли с 1981 года, осуществляться не будет.

Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории. Таким образом разница между киевским и московским временем будет составлять один час постоянно.

К слову, впервые перевод часов на летнее и зимнее время ввели в 1981 году с целью экономии. Сезонный перевод часов осуществляют более чем ста стран мира. Однако есть страны, которые решили отказаться от сезонного перевода стрелок.

Например, в 2017 году от перевода часов отказалась Турция. Теперь турки живут согласно летнему времени. Еще ранее от затеи делать перевод часов на летнее время отказались Япония, Китай, Казахстан, Киргизия и Россия.

Напомним, что отмена перевода часов в Украине: в Раде приняли историческое решение, подробности.

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