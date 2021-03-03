В Верховной Раде проголосовали за отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине
Как передает Politeka.net, голоса "за" отдали 277 народных депутатов.
Теперь переход на летнее и зимнее время, к которому украинцы привыкли с 1981 года, осуществляться не будет.
Стоит отметить, что законопроект принят только в первом чтении. Даже если в ближайшее время его примут в целом, предполагается, что он вступит в силу только спустя три месяца с момента его официального опубликования.
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Поэтому, в ночь с 27 на 28 марта в 03:00 украинцев все-таки придется перевести стрелки часов на один час вперед.
Если законопроект поддержат и во втором чтении и в целом - Украине откажется от перевода часов на летнее время и оставят зимнее.
Автор законопроекта, Руслан Стефанчук, утверждает, что польза от сезонного перевода не доказана, а также здоровье простого украинца подвергается стрессу из-за подобного мероприятия.
Отметим, что в первые переход на зимнее и летнее время был введен в Великобритании в 1908 году. В СССР (и в Украине, соответственно) переход на зимнее время регулярно осуществляется с 1981 года. По состоянию на сегодня, более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время.
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