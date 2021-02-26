К Земле приближается огромный астероид
Это будет самый большой и самый быстрый астероид, пролетевший мимо нашей планеты в этом году, сообщает livescience.com.
Размеры космического тела впечатляющие - его сравнили с мостом Золотые Ворота в Калифорнии.
Диаметр астероида астрономы оценивают в диапазоне от 0,8 до 1,7 км.
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Он подойдет на минимально близкое расстояние 21 марта.
По данным ученых скорость, с которой движется астероид - рекордные 124 тысяч километров в час.
Согласно данным ученых, космическое тело можно классифицировать как «потенциально опасное», но никаких поводов для паники нет.
Ранее мы рассказывали, что с 21 февраля по 13 марта ученые прогнозируют 7 возмущений на Солнце. Стоит сказать, что особенно сильной ожидается буря в начале марта, она обозначена красным цветом, то есть возможны самые нещадные влияния.
Календарь магнитных бурь на февраль-март 2021 по состоянию на 20 февраля выглядит так:
- 21-22 февраля - 4 балла из 10;
- 1 марта - 5 баллов;
- 2 марта - 4 балла;
- 6 марта - 4 балла;
- 12-13 марта - 4 балла.
Напомним, что мощные магнитные бури ударят по украинцам в ближайшее время, названы опасные даты: "Повлекут за собой боли и..."