К Земле приближается огромный астероид

Об этом со ссылкой на NASA сообщает издание Express.

По данным ученых, космическое тело приблизится к нашей планете на рекордное расстояние и будет ближе к Земле чем Луна.

Сейчас он двигается через Солнечную систему на большой скорости – 11,6 километра в секунду. А это значит, что он в состоянии преодолеть 41 000 километров в час.

Размер космического тела впечатляет - около 32 метров и ученые сравнили его с размером бразильской статуи Христа-Искупителя. Для сравнения, приблизительно такая же высота и у 12-этажного дома. В NASA отмечают, что астероид 2021 СО приблизится к Земле 11 февраля.

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В то же время ученые успокаивают, что данный астероид классифицирован как небесное тело, которое не представляет угрозы для нашей планеты.

Такие астероиды редко представляют опасность, так как они – осколки, оставшиеся от агломерации внутренних планет, включая Меркурий, Венеру, Землю и Марс.

Ранее мы сообщали, что сильная магнитная буря ждет украинцев 15 февраля и достигнет пика в дневное время суток. Шторм продлится недолго, однако будет достаточно мощным, чтобы повлиять на здоровье человека, многие могут испытать слабость, головокружение, снижение концентрации и другие неприятные симптомы.