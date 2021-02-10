К Земле приближается огромный астероид



Об этом со ссылкой на NASA сообщает издание Express.

По данным ученых, космическое тело приблизится к нашей планете на рекордное расстояние и будет ближе к Земле чем Луна.

Сейчас он двигается через Солнечную систему на большой скорости – 11,6 километра в секунду. А это значит, что он в состоянии преодолеть 41 000 километров в час.

Размер космического тела впечатляет - около 32 метров и ученые сравнили его с размером бразильской статуи Христа-Искупителя. Для сравнения, приблизительно такая же высота и у 12-этажного дома. В NASA отмечают, что астероид 2021 СО приблизится к Земле 11 февраля.