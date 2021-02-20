Специалисты изменили прогноз магнитных бури на конец февраля начало марта
Украинцам стоит приготовиться к очень высокой магнитной активности Солнца. Как передает Politeka.net, 21 февраля ожидается мощнейшая однодневная 5-балльная буря и такая же в начале марта, сообщают на КП в Украине.
Возмущения на небесном светиле могут пагубно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.
Специалисты из лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН утверждают, что именно 21 февраля начнется неспокойный период солнечной активности. При чем с 4 баллов активность достигнет показателя в 10 баллов.
Возмущения на небесном светиле повлекут за собой головные боли, легкие головокружения, проблемы с сердцем и перепады давления. Также могут возникнуть проблемы с суставами.
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По данным экспертов, для снижения влияния магнитных бурь на организм метео чувствительным людям необходимо больше отдыхать, наслаждаться спокойной музыкой и совершать легкие прогулки по свежему воздуху. Избегайте перенапряжения.
Пик геомагнитной активности придется на 6-7 утра в воскресенье, поэтому повезет тем из украинцев, кто любит подольше находиться в постели.
В диапазоне времени с 21 февраля по 13 марта ученые прогнозируют всего 7 возмущений на Солнце. Стоит сказать, что особенно сильной ожидается буря в начале марта, она обозначена красным цветом, то есть возможны самые нещадные влияния.
Календарь магнитных бурь на февраль-март 2021 по состоянию на 20 февраля выглядит так:
- 21-22 февраля - 4 балла из 10;
- 1 марта - 5 баллов;
- 2 марта - 4 балла;
- 6 марта - 4 балла;
- 12-13 марта - 4 балла.
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