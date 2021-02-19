В Украине ужесточат карантинные ограничения в ряде регионов

Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 февраля, передает пресс-служба Кабинета министров.

Сообщается, что усилить карантин и контроль за его соблюдением необходимо в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях. Ведь в этих регионах существенно выросла заболеваемость коронавирусом.

Органам местной власти рекомендовали на отдельных территориях, где были зафиксированы вспышки заболевания, ограничивать посещение учебных заведений, работу заведений питания и отдыха, контролировать въезд/выезд в населенные пункты.

Также была озвучена необходимость повышения способности больниц принимать большее количество больных.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что ситуация со скачком заболеваемости в конце последнего месяца зимы была прогнозируемой. Ведь в этот период, кроме всего, наблюдается и увеличение случаев ОРВИ.

По словам Ляшко, уже определены больницы в регионах, где развернут дополнительные койкоместа с подводкой к ним кислорода.

Также главный санврач призвал власти на местах следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий после их усиления, чтобы не потерять контроль над ситуацией.

Отмечается, что во всех регионах, где статистика начала расти, есть проблемы с нарушениями работы различных учреждений, особенно – общественного питания и развлекательных. Следовательно, контроль за правилами также должен быть усилен.

Отметим, одной из самых сложных является ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Буковине. Там заявили о рекордном количестве госпитализированных детей, а всего заражений уже более 50 тыс.

По словам главного врача Черновицкой областной детской больницы, куда везут детей со всей Буковины, Оксаны Знак, такого, как сейчас, не было с начала эпидемии.

"Сейчас в нашей больнице ситуация сложная. В течение последней недели, десяти дней значительно увеличилось количество детей, которых госпитализируют. Такой загруженности инфекционного стационара у нас еще не было с начала эпидемии", — рассказала она.

Отметим, ввиду сложной ситуации на Прикарпатье готовятся разворачивать временный "ковидный" госпиталь.

Из Киева туда привезут оборудование для мобильного госпиталя: 120 коек, каждая из кислородным концентратором, несколько ШВЛов, и другое необходимое оборудование.

Мобильный госпиталь обустроят на базе Богородчанской ЦРБ — это райцентр в 20 км от Ивано-Франковска.

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