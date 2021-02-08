Украину хотят снова разделить на зоны из-за пандемии коронавируса

Так, сейчас рассматривают возможность возврата к адаптивному карантину с разделением регионов Украины на зоны. Адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой" зоны, и по отдельному решению могут устанавливаться "красные" зоны.

Об этом предупредил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на сайте президента Украины.

По словам главы правительства, пока эпидемическая ситуация в областях разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, но в некоторых из них происходят вспышки.

"В течение недели такая ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировалось более 400 заболевших. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, которая происходила в начале пандемии в Черновицкой области", – сообщил он.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 8 февраля, в Украине официально подтверждено 1 246 990 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2141– обнаружено за прошедшие сутки, при этом 130 – дети.

От COVID-19 в стране умерли уже 23 644 человека (+47 за сутки), а 1 075 743 пациента (+2697 за сутки) полностью победил болезнь.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что Украина получит широкий доступ к вакцине от коронавируса: стало известно, когда это произойдет.