Легкий перебіг коронавірусу можна і не помітити, адже симптоми іноді зовсім не виражені

Львівський лікар Тарас Жиравецький назвав ключовий симптом, як зрозуміти, що перебіг хвороби легкий, а також розповів, як дізнатися, що Ви вже перенесли коронавірус, пише ТСН.

Він зазначив, що при легкій формі коронавірусу хвороба часто проявляється як ГРВІ - з невисокою температурою або температурою, яка проходить протягом двох-трьох днів без всяких ліків.

За словами лікаря, нюх може зникати, як при легкому, так і при тяжкому перебігу хвороби. Але головним показником все ж є рівень сатурації.

"Все виглядає, як ГРВІ. Тут головне питання: температура, слабкість і сатурація. Якщо ви на пульсоксиметрі бачите, що сатурація не падає нижче 94, то відповідно ми говоримо про легкий перебіг COVID-19", - розповів лікар.

А щоб точно переконається, чи був у вас коронавірус, лікар радить здати тест на антитіла до коронавірусу.

"Безсимптомна форма COVID-19 зустрічається дуже рідко, її майже немає. Якщо ви впевнені, що у вас була якась симптоматика, то простіше зробити тест на імуноглобуліни. Якщо є позитивний-це означає, що ви перехворіли", - пояснив лікар.

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