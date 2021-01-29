Легкое течение коронавируса можно и не заметить, ведь симптомы иногда совсем не выражены
Львовский врач Тарас Жиравецкий назвал ключевой симптом, как понять, что течение болезни легкое, а также рассказал, как узнать, что вы уже перенесли коронавирус, пишет ТСН.
Он отметил, что при легкой форме коронавируса болезнь часто проявляется как ОРВИ - с невысокой температурой или температурой, которая проходит в течение двух-трех дней без всяких лекарств.
По словам врача, обоняние может исчезать, как при легком, так и при тяжелом течении болезни. Но главным показателем все же является уровень сатурации.
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"Все выглядит, как ОРВИ. Здесь главный вопрос: температура, слабость и сатурация. Если вы на пульсоксиметре видите, что сатурация не падает ниже 94, то соответственно мы говорим о легком течении COVID-19 ", - рассказал врач.
А чтобы точно убедится, был ли у вас коронавирус, врач советует сдать тест на антитела к коронавирусу.
"Бессимптомная форма COVID-19 встречается очень редко, ее почти нет. Если вы уверены, что у вас была какая-то симптоматика, то проще сделать тест на иммуноглобулины. Если есть положительный - это означает, что вы переболели", - пояснил врач.
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