Останнім часом в Україні спостерігається зниження динаміки коронавірусу, але справа не в локдауні
Такі висновки зробив лікар Павло Сільковський на своїй Facebook-сторінці.
За його словами, причина зниження активності вірусу не локдаун, а те, що 50% людей в країні вже перехворіли і у них виробився природний імунітет.
Він уточнив, що кількість перехворілих вже більше 50% і в суспільстві формується колективний імунітет.
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"Підтвердженням цього є відсутність повторних спалахів ковіда серед тих, хто вже перехворіли. Більшість з нас вже мають природний імунітет і не вимагають штучної імунізації", - розповів лікар.
На його думку, цього сезону Україні не загрожує епідемія грипу. Але причина зовсім не в локдауні.
"Найближчим часом швидше за все нам не загрожує епідемія грипу та ГРЗ, незважаючи на постійні залякування. Причина цього-інтерференція вірусів, коли одні віруси поглинаються іншими, і додаткова активація імунітету. А не носіння масок і локдауни, яким незабаром припишуть ще й лікувальний, а не тільки захисний ефект", - вважає медик.
На думку лікаря, в країні не повинні обмежувати нормальне навчання дітей у школах, а Україна поступово повинна повертатися до звичайного життя.
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