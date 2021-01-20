Останнім часом в Україні спостерігається зниження динаміки коронавірусу, але справа не в локдауні

Такі висновки зробив лікар Павло Сільковський на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, причина зниження активності вірусу не локдаун, а те, що 50% людей в країні вже перехворіли і у них виробився природний імунітет.

Він уточнив, що кількість перехворілих вже більше 50% і в суспільстві формується колективний імунітет.

"Підтвердженням цього є відсутність повторних спалахів ковіда серед тих, хто вже перехворіли. Більшість з нас вже мають природний імунітет і не вимагають штучної імунізації", - розповів лікар.

На його думку, цього сезону Україні не загрожує епідемія грипу. Але причина зовсім не в локдауні.

"Найближчим часом швидше за все нам не загрожує епідемія грипу та ГРЗ, незважаючи на постійні залякування. Причина цього-інтерференція вірусів, коли одні віруси поглинаються іншими, і додаткова активація імунітету. А не носіння масок і локдауни, яким незабаром припишуть ще й лікувальний, а не тільки захисний ефект", - вважає медик.

На думку лікаря, в країні не повинні обмежувати нормальне навчання дітей у школах, а Україна поступово повинна повертатися до звичайного життя.

Нагадаємо, вірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців.

Як повідомляла Politeka, лікар попередила, чим він небезпечний для українців.

Також Politeka писала, що лікар пояснила, коли поліпшиться ситуація в Україні.