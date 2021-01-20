В последнее время в Украине наблюдается снижении динамики коронавируса, но дело не в локдауне

Такие выводы сделал врач Павел Сильковский на своей Facebook-странице.

По его словам, причина снижение активности вируса не локдаун, а то, что 50% людей в стране уже переболели и у них выработался естественный иммунитет.

Он уточнил, что количество переболевших уже больше 50% и в обществе формируется коллективный иммунитет.

"Подтверждением этого является отсутствие повторных вспышек ковида среди тех, кто уже переболели. Большинство из нас уже имеют естественный иммунитет и не требуют искусственной иммунизации", - рассказал врач.

По его мнению, в этом сезоне Украине не грозит эпидемия гриппа. Но причина совсем не введении локдауна.

"В ближайшее время скорее всего нам не грозит эпидемия гриппа и ОРЗ, несмотря на постоянные запугивания. Причина этому - интерференция вирусов, когда одни вирусы поглощаются другими, и дополнительная активация иммунитета. А не ношение масок и локдауны, которым вскоре припишут еще и лечебный, а не только защитный эффект", - считает медик.

По мнению врача, в стране не должны ограничивать нормальное обучение детей в школах, а Украина постепенно должна возвращаться к обычной жизни.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, врач предупредила, чем он опасен для украинцев.

Также Politeka писала, что врач объяснила, когда улучшится ситуация в Украине.