В последнее время в Украине наблюдается снижении динамики коронавируса, но дело не в локдауне
Такие выводы сделал врач Павел Сильковский на своей Facebook-странице.
По его словам, причина снижение активности вируса не локдаун, а то, что 50% людей в стране уже переболели и у них выработался естественный иммунитет.
Он уточнил, что количество переболевших уже больше 50% и в обществе формируется коллективный иммунитет.
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"Подтверждением этого является отсутствие повторных вспышек ковида среди тех, кто уже переболели. Большинство из нас уже имеют естественный иммунитет и не требуют искусственной иммунизации", - рассказал врач.
По его мнению, в этом сезоне Украине не грозит эпидемия гриппа. Но причина совсем не введении локдауна.
"В ближайшее время скорее всего нам не грозит эпидемия гриппа и ОРЗ, несмотря на постоянные запугивания. Причина этому - интерференция вирусов, когда одни вирусы поглощаются другими, и дополнительная активация иммунитета. А не ношение масок и локдауны, которым вскоре припишут еще и лечебный, а не только защитный эффект", - считает медик.
По мнению врача, в стране не должны ограничивать нормальное обучение детей в школах, а Украина постепенно должна возвращаться к обычной жизни.
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
Как сообщала Politeka, врач предупредила, чем он опасен для украинцев.
Также Politeka писала, что врач объяснила, когда улучшится ситуация в Украине.