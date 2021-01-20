Багатьох українців цікавить, чи скоро кінець епідемії COVID-19

В Україні останні дні стали фіксувати спад показників захворюваності коронавірусом.

Лікарі припускають, що ситуація з епідемією знаходиться під контролем. Про це розповіла лікар Світлана Гук в ефірі каналу "Україна 24".

Вона пояснила, що є багато статистичних показників — по госпіталізації, тестуванню і так далі. Саме з цих показників лікарі намагаються робити висновки про те, чи підходить епідемія до кінця, оскільки всі втомилися.

"Є така думка, що якщо від усієї кількості протестованих не більше 5% позитивних тестів, то ситуація з епідемією вважається підконтрольною. Якщо більше, то ситуація ще нестабільна, вона може бути просто хвилеподібною. Зараз ми, можливо, спіймали хвилю захворюваності, яка проходить. Я сподіваюся, що вона вже добігає кінця, але потрібно бути обережними в таких прогнозах", — сказала вона.

Нагадаємо, що станом на 20 січня коронавірусом у світі та в Україні захворіли 96,6 млн осіб. За минулу добу інфекцію виявили ще у 585 тис.пацієнтів. Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) побоюються, що рівень смертності від СOVID-19 незабаром досягне 100 тис. за тиждень.



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