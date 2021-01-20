Многих украинцев интересует, скоро ли конец эпидемии COVID-19

В Украине последние дни стали фиксировать спад показателей заболеваемости коронавирусом.

Врачи предполагают, что ситуация с эпидемией находится под контролем. Об этом рассказала врач Светлана Гук в эфире канала "Украина 24".

Она пояснила, что есть много статистических показателей — по госпитализации, тестирование и так далее. Именно из этих показателей врачи пытаются делать выводы о том, подходит ли эпидемия до конца, поскольку все устали.

"Есть такой взгляд, что если от всего количества протестированных не более 5% положительных тестов, то ситуация с эпидемией считается подконтрольной. Если больше, то ситуация еще нестабильна, она может быть просто волнообразной. Сейчас мы, возможно, поймали волну заболеваемости, которая проходит. Я надеюсь, что она уже подходит к концу, но нужно быть осторожными в таких прогнозах ", — сказала она.

Напомним, что по состоянию на 20 января коронавирусом в мире и в Украине заболели 96,6 млн человек. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили еще у 585 тыс. пациентов. Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что уровень смертности от СOVID-19 вскоре достигнет 100 тыс. за неделю.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, врач предупредила, чем он опасен для украинцев.

Также Politeka писала, что врач объяснила, когда улучшится ситуация в Украине.