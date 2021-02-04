Стало відомо, коли в Україні буде вакцина від COVID-19

Журнал The Economist повідомив про те, що Україна отримає широкий доступ до вакцини від коронавірус лише в 2023 році.

Проте віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявила в інтерв'ю ТСН, що ця інформація не відповідає дійсності та це трапиться не в 2023 році.

За її словами, новина про дату отримання нашою країною вакцини, яка наробила чимало галасу в соціальних мережах, це звичайний міф.

"У нас вже є позитивні рішення щодо Сovax. Ми також маємо досить успішні переговори з визнаними виробниками вакцин. Так само ми ведемо переговори з ЄС щодо перерозподілу надлишків вакцин в Україну", - стверджує вона.

Стефанишина зазначила, що стаття авторитетного британського видання The Economist- "абсолютно нереалістичний сценарій", адже вакцини в Україні будуть вже навесні цього року точно.

Також раніше повідомлялося, що ціни на лікування від коронавірусу можуть досягати 60 тисяч гривень і більше. А вартість лікування від коронавірусу залежить від складності захворювання і можливих ускладнень, які можуть з'явитися.

Найдешевше лікуватися в домашніх умовах, коли мова йде про легку форму захворювання - в середньому це близько 2-3 тисяч гривень.

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