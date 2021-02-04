Стало известно, когда в Украине будет вакцина от COVID-19
Журнал The Economist сообщил о том, что Украина получит широкий доступ к вакцине от коронавирус лишь в 2023 году.
Но вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью ТСН, что эта информация не соответствует действительности и это случится не в 2023 году.
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По ее словам, новость о дате получения нашей страной вакцины, которая наделала немало шума в социальных сетях, это обычный миф.
"У нас уже есть положительные решения по COVAX. Мы также имеем достаточно успешные переговоры с признанными производителями вакцин. Так же мы ведем переговоры с ЕС по перераспределению излишков вакцин в Украину", - уверяет она.
Стефанишина отметила, что статья авторитетного британского издания The Economist - "абсолютно нереалистичный сценарий", ведь вакцины в Украине будут уже весной этого года точно.
Также ранее сообщалось, что цены на лечение от коронавируса могут достигать 60 тысяч гривен и более. А стоимость лечения от коронавируса зависит от сложности заболевания и возможных осложнений, которые могут появиться.
Дешевле всего лечиться в домашних условиях, когда речь идет о легкой форме заболевания - в среднем это около 2-3 тысяч гривен.
Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.