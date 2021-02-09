В Украине определились, как будут вводить новые карантинные зоны и где

В правительстве решили вернуться к адаптивному карантину и разделению страны на зоны: красная, оранжевая, желтая и зеленая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что красную зону в Украине будут вводить только отдельным решением и назвал обязательные критерии, говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельному решению могут устанавливаться "красные зоны".

Он пояснил, что "красную зону" будут вводить только тогда, когда количество госпитализированных за семь дней увеличится на 50% или будет более 65% заполненных больничных коек с приподнятым кислородом.

Шмыгаль добавил, что сейчас эпидемическая ситуация в разных областях Украины разная и есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, а есть те, где происходят вспышки.

Напомним, что по состоянию на вторник, 9 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 107 млн человек. За минувший день выявили 319 354 новых инфицированных. Продолжают бороться с COVID-19 25,6 млн человек, 102 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались 2,3 млн пациентов. При этом выздоровели – 78,8 млн.

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