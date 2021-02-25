Первый весенний месяц выдастся сложным с позиции астрологии

Эксперты предупредили о как минимум трех магнитных бурях и целых шести опасных аномалий - возбуждений магнитосферы, пишет "Страна".

Март сразу начнется с неприятностей. 1 числа ударит первая буря, шлейф от которой останется и на второй день. По данным астрологов, самыми стойкими окажутся люди, рожденные под знаком Зодиака - Весы, Лев, Стрелец и Овен. В группе риска – беременные, дети, метеочувствительные и великовозрастные люди, те, у кого есть проблемы с сердцем.

Колебания магнитосферы 6 марта будут средней тяжести, но все равно есть риск, что отразятся на самочувствии головными болями, скачками давления и другими проблемами со здоровьем. День лучше всего посвятить отдыху и приятным покупкам.

Следующие вспышки на Солнце произойдут 12, 13 и 15 марта. Они будут, как и предыдущая, не столь интенсивными. Астрологи советуют метеочувствительным людям, у которых может проявиться апатия, провести эти дни в спокойном режиме. Можно неспеша наводить дома порядок, играть с детьми или домашними питомцами.

Сильная магнитная буря ударит с новой силой 18 и 19 марта. Особенно внимательными к своему здоровью необходимо быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также в группе риска люди, рожденные под знаком зодиака Телец и Близнецы, женщины и пожилые. Есть вероятность недопонимания как в коллективе, так и дома. В эти дни нужно стараться не доходить до крайности и спускать все на тормоза.

Отголосок после бурь будет 20 марта. Астрологи советуют, воздержаться в этот день от длительных поездок, а лучше провести досуг за чтением книг, просмотром фильмов, занятиями творчеством и т.п.

Напомним, что мощные магнитные бури ударят по украинцам в ближайшее время, названы опасные даты: "Повлекут за собой боли и..."