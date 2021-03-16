Погода в Україні 16 березня зіпсує плани українців різким похолоданням

Як передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, у вівторок в Україні буде не найприємніша погода. Західні регіони засипле мокрим снігом, а на Сході після відлиги знову настане похолодання. Не найсприятливіші погодні умови очікуються і в південних регіонах, де цілий день буде йти дощ.

Так, у східних областях 16 березня похолодає до 5-7 градусів. Вночі можливі невеликі заморозки. Опади очікуються тільки в Запорізькій області.

Західні регіони будуть страждати від мокрого снігу, який прийде в усі області. Температура там опуститься до 3-5 градусів. Тільки в Закарпатській області буде трохи тепліше - до 6-8 градусів тепла.

Південні області зіткнуться з дощами, проте температура повітря буде по-весняному приємною. На півдні у вівторок очікується до 8-11 градусів тепла.

У центральних регіонах буде сухо, але прохолодно. Температура не підніметься вище 7-9 градусів. Такий же температурний режим буде зберігатися і на півночі.

Зазначимо, що вже 17 березня дощі розповзуться на всю територію України. При цьому температура опуститься ще нижче за винятком декількох областей.

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