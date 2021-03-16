Погода в Украине 16 марта испортит планы украинцев резким похолоданием

Как передает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, во вторник в Украине будет не самая приятная погода. Западные регионы засыплет мокрым снегом, а на Востоке после оттепели снова наступит похолодание. Не самые благоприятные погодные условия ожидаются и в южных регионах, где целый день будет идти дождь.

Так, в восточных областях 16 марта похолодает до 5-7 градусов. Ночью возможны небольшие заморозки. Осадки ожидаются только в Запорожской области.

Западные регионы будут страдать от мокрого снега, который придет во все области. Температура там опустится до 3-5 градусов. Только в Закарпатской области будет немного теплее – до 6-8 градусов тепла.

Южные области столкнутся с дождями, однако температура воздуха будет по-весеннему приятной. На Юге во вторник ожидается до 8-11 градусов тепла.

В центральных регионах будет сухо, но прохладно. Температура не поднимется выше 7-9 градусов. Такой же температурный режим будет сохраняться и на Севере.

Отметим, что уже 17 марта дожди расползутся на всю территорию Украины. При этом температура опустится еще ниже за исключением нескольких областей.

Напомним, что погода продолжит испытывать украинцев дождями и температурными качелями: каким регионам не поздоровится.

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