Погода в Україні 15 березня буде серйозно відрізнятися в залежності від регіону

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, поки в західних регіонах йтимуть дощі, місцями з мокрим снігом, на Сході почнеться справжня весна з різким потеплінням. Варто відзначити, що нічні морози практично відступлять, даючи надію на швидкий прихід теплої весни.

Згідно з даними Укргідрометцентру, у багатьох областях України в понеділок йтимуть дощі. Опади очікуються практично у всіх західних областях, в центрі, на півночі, а також в Одеській області. При цьому температура повітря в цих областях опуститься до 5-7 градусів. Винятком буде Одеська область, де стовпчики термометра прогріються до 9-11 градусів.

У східні області після тривалих морозів нарешті нагряне весна. Температура підніметься до 11-13 градусів. Буде тепло і сухо, тому жителі регіону зможуть насолодитися прогулянками на вулиці.

У Києві 15 березня дощитиме. Опади очікуються як у денний, так і в нічний час. Температура в столиці коливатиметься в районі 4-6 градусів тепла. Вночі очікується близько 1-3 градусів.

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