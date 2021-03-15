Погода в Украине 15 марта будет серьезно отличаться в зависимости от региона
Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, пока в западных регионах будут идти дожди, местами с мокрым снегом, на Востоке начнется настоящая весна с резким потеплением. Стоит отметить, что ночные морозы практически отступят, давая надежду на скорый приход теплой весны.
Согласно данным Укргидрометцентра, во многих областях Украины в понедельник будут идти дожди. Осадки ожидаются практически во всех западных областях, в Центре, на Севере, а также в Одесской области. При этом температура воздуха в этих областях опустится до 5-7 градусов. Исключением будет Одесская область, где столбики термометра прогреются до 9-11 градусов.
В восточные области после затянувшихся морозов наконец-то нагрянет весна. Температура поднимется до 11-13 градусов. Будет тепло и сухо, поэтому жители региона смогут насладиться прогулками на улице.
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В Киеве 15 марта будет дождливо. Осадки ожидаются как в дневное, так и в ночное время. Температура в столице будет колебаться в районе 4-6 градусов тепла. Ночью ожидается около 1-3 градусов.
Напомним, что погода слетит с катушек, разделив Украину на две части: в каких областях потеплеет, а куда ворвутся холода.
Как сообщала Politeka, весна не пощадит, похолодание ударит по Украине даже в апреле и мае: синоптик огорошил прогнозом погоды.
Также Politeka писала, что штормовой ветер и дожди со снегом испортят украинцам день, весна отменяется: синоптики ошарашили прогнозом.