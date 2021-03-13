Погода в Україні 13 березня буде нестабільною і непередбачуваною

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в суботу погода буде істотно відрізнятися в залежності від регіону. Так, на Заході різко потеплішає, а південні області накриють дощі.

Згідно з прогнозом, найхолодніше 13 березня буде в східних областях. Там очікуються нічні морози аж до -8 градусів. Вдень температура не підніметься вище 3 градусів.

У західні області в суботу прийде рання весна з потеплінням до 7-11 градусів. Навіть вночі там не очікується серйозного похолодання. Максимум температура опуститься до -1 градуса. Варто відзначити, що погода на заході буде не тільки теплою, але і сонячною.

У південні регіони, навпаки, прийдуть опади. Дощі пройдуть в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. При цьому температура буде порівняно теплою - в межах 5-9 градусів тепла.

У Центрі буде тепло і сухо. У суботу там очікується температура в межах 5-8 градусів. У Києві очікується сонячний день. А ось вночі можливий мокрий сніг.

Відзначимо, що в найближчі дні потеплішає по всій території України, проте на швидку весну сподіватися не варто. Синоптики прогнозують, що нічні морози протриматимуться до квітня.

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