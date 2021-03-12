В Україні напередодні вихідних температури опустяться ще нижче, а опади накриють більшу частину країни
Про це йдеться у свіжому прогнозі Укргідрометцентру. Так, синоптики попередили про те, що 12 березня в більшості областей країни збережуться низькі температури, а також пройдуть опади у вигляді дощу і снігу.
Очікується, що в п'ятницю в Україну прийде атмосферний фронт, який крім практично повсюдних опадів принесе з собою штормовий вітер.
Дощ з мокрим снігом пройде на Заході, а також у Житомирській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. У північних і центральних областях очікуються сильні снігопади. Серйозних опадів не передбачається тільки на Сході України, в Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також в Криму.
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Найтепліше 12 березня буде в західних областях, де вдень температура складе від + 4 до +8 градусів, а вночі – від + 1 до -3.
У центрі вдень очікується від +2 до -1, а вночі – від -4 до -9.
У північних і східних областях вдень буде від 0 до -3, а вночі від -8 до -14, а в Луганській області – до -16 градусів.
У південних областях вдень буде від +2 до + 5, а вночі від -2 до -9.
У Києві 12 березня пройде сніг. Вдень температура становитиме від -1 до + 1 градуса, а вночі – від -4 до -6.
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