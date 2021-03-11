В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из прогноза синоптика Натальи Диденко, который она опубликовала на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, мощная циклоническая система с атмосферными фронтами перемещается сейчас из Западной Европы в направлении Восточной, в Украину.

"Завтра, 12 марта, атмосферный фронт принесет в большинство наших областей снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, на Западе - преимущественно дождь и мокрый снег.

К Харьковщины, Днепропетровщины влажная воздушная масса дойдет разве вплоть поздно вечером или уже 13-го марта", - поделилась Диденко.

Синоптик также отметила, что осадков не ожидается в Крыму, Запорожье и на Донбассе.

Столбики термометров в течение пятницы будут колебаться около нуля, на востоке до -3 градусов, в западной части постепенно теплеть, до +4 + 7 градусов.

Киевлян ждут плохие новости - весь день будет дуть сильный ветер и ожидается мокрый снег.

По словам синоптика, жителям регионов, где ожидается непогода, не стоит планировать поездки на личном транспорте.



Но есть и хорошие новости. Диденко пообещала, что потепление в Украине наступит уже на этих выходных.

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