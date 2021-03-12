В Украине в преддверии выходных температуры опустятся еще ниже, а осадки накроют большую часть страны

Об этом говорится в свежем прогнозе Укргидрометцентра. Так, синоптики предупредили о том, что 12 марта в большинстве областей страны сохранятся низкие температуры, а также пройдут осадки в виде дождя и снега.

Ожидается, что в пятницу в Украину придет атмосферный фронт, который помимо практически повсеместных осадков принесет с собой штормовой ветер.

Дождь с мокрым снегом пройдет на Западе, а также в Житомирской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В северных и центральных областях ожидаются сильные снегопады. Серьезных осадков не предвидится только на Востоке Украины, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Крыму.

Теплее всего 12 марта будет в западных областях, где днем температура составит от +4 до +8 градусов, а ночью – от +1 до -3.

В Центре днем ожидается от +2 до -1, а ночью – от -4 до -9.

В северных и восточных областях днем будет от 0 до -3, а ночью от -8 до -14, а в Луганской области – до -16 градусов.

В южных областях днем будет от +2 до +5, а ночью от -2 до -9.

В Киеве 12 марта пройдет снег. Днем температура составит от -1 до +1 градуса, а ночью – от -4 до -6.

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