Теплом пока и не пахнет

Весна в Украине не торопится с потеплением: местами температура опустится ниже -10 градусов

В четверг, 11 марта, в Украине сохранится уже привычная холодная погода. При этом, ночью в отдельных областях ожидаются сильные заморозки. Об этом предупредили синоптики Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, в четверг в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве областей будет без осадков, однако на Закарпатье ночью и днем пройдет снег.

Холоднее всего будет ночью на Севере и Востоке страны. Там ночные температуры опустятся до -8…-13 градусов. Днем в восточных регионах ожидается от -1 до -3 градусов, а в северных – от -1 до +2.

Теплее всего будет на Западе Украины. Там ночью столбики термометров покажут от -3 до -6 градусов, а днем воздух прогреется до +2…+5.

В Центре Украины ночью ожидается от -6 до -8 градусов, а днем температура поднимется до 0…+3 градусов.

В южных областях ночью ожидается от -3 до -6 градусов, а днем – от +1 до +4.

В Киеве 11 марта ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до -6…-8 градусов, а днем потеплеет до 0…+2.

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