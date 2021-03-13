Погода в Украине 13 марта будет нестабильной и непредсказуемой

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в субботу погода будет существенно отличаться в зависимости от региона. Так, на Западе резко потеплеет, а южные области накроют дожди.

Согласно прогнозу, холоднее всего 13 марта будет в восточных областях. Там ожидаются ночные морозы вплоть до -8 градусов. Днем температура не поднимется выше 3 градусов.

В западные области в субботу придет ранняя весна с потеплением до 7-11 градусов. Даже ночью там не ожидается серьезного похолодания. Максимум температура опустится до -1 градуса. Стоит отметить, что погода на Западе будет не только теплой, но и солнечной.

В южные регионы, наоборот, придут осадки. Дожди пройдут в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. При этом температура будет сравнительно теплой – в пределах 5-9 градусов тепла.

В Центре будет тепло и сухо. В субботу там ожидается температура в пределах 5-8 градусов. В Киеве ожидается солнечный день. А вот ночью возможен мокрый снег.

Отметим, что в ближайшие дни потеплеет по всей территории Украины, однако на скорую весну надеяться не стоит. Синоптики прогнозируют, что ночные морозы продержаться до апреля.

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