Березень в Україні забув, що він березень: погода замучила морозами та снігопадами. Чи варто сподіватися на весну хоча б у квітні, розповів синоптик

Так, народний синоптик Леонід Горбань стверджує, що різкого потепління в квітні та травні, на жаль не буде, пише "Апостроф".

На початку наступного місяця очікуються нічні морози - від мінус 1 до мінус 3 градусів. Крім того, прохолодна погода, за його розрахунками, переважатиме практично весь квітень, початок травня також не порадує.

"Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряний, прохолодний і з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде", - зазначив Горбань.

Синоптик додав, що в травні також не очікується сильної спеки, оскільки після Великодня, яке випадає на 2 травня, прогнозується кілька хвиль похолодання.

Нагадаємо, за інформацією Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні збережуться низькі температури з нічними заморозками. Крім того, у багатьох областях очікуються опади.

Зокрема, мокрий сніг пройде вночі 14 березня на південному сході країни, а вдень у західних областях очікується дощ. На решті території України в неділю буде мінлива хмарність і без опадів.

Місцями стовпчики термометрів опустяться вночі до мінус п'яти градусів (на Сході), а ось вдень може прогрітися до плюс одинадцяти (на Заході).

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