Март в Украине забыл, что он март: погода замучила морозами и снегопадами. Стоит ли надеяться на весну хотя бы в апреле, рассказал синоптик
Так, народный синоптик Леонид Горбань утверждает, что резкого потепления в апреле и мае, к сожалению не будет, пишет "Апостроф".
В начале следующего месяца ожидаются ночные морозы - от минус 1 до минус 3 градусов. Кроме того, прохладная погода, по его расчетам, будет преобладать практически весь апрель, начало мая также не порадует.
"Середина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", - отметил Горбань.
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Синоптик добавил, что в мае также не ожидается сильной жары, поскольку после Пасхи, которая выпадает на 2 мая, прогнозируется несколько волн похолодания.
Напомним, по информации Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине сохранятся низкие температуры с ночными заморозками. Кроме того, во многих областях ожидаются осадки.
Местами столбики термометров опустятся ночью до минус пяти градусов (на востоке), а вот днем может прогреться до плюс одиннадцати (на западе).
Напомним, погода слетит с катушек, разделив Украину на две части: в каких областях потеплеет, а куда ворвутся холода.
Как сообщала Politeka, сильный дождь и морозы: погода не пощадит одесситов, появился обновленный прогноз на выходные.
Также Politeka писала, что март не щадит украинцев, погода резко ухудшится: «снег, штормовой ветер и до -16».