Погода продолжает огорчать украинцев низкими температурами, к которым прибавились осадки и штормовой ветер

О том, что ждет украинцев в воскресенье, 14 марта, сообщают синоптики Укргидрометцентра. Так, согласно их прогнозу, в Украине сохранятся низкие температуры с ночными заморозками. Кроме того, во многих областях ожидаются осадки.

В частности, мокрый снег пройдет ночью на Юго-Востоке страны, а днем в западных областях ожидается дождь. На остальной территории Украины в воскресенье будет переменная облачность и без осадков.

Синоптики предупреждают, что в воскресенье ожидается сильный ветер. Ночью на Западе и днем в большинстве областей, кроме южных, порывы ветра будут достигать скорости в 15-20 м/с, а в Карпатах и до 25-30 м/с.

Теплее всего будет в южных областях, где днем воздух прогреется до +6…+10 градусов, а также на Западе страны, где местами потеплеет до +11.

На Севере днем столбики термометров покажут от +7 до +10 градусов. В центральных областях немного прохладнее – от +7 до +9.

Самый низкие температуры днем ожидаются в восточных областях, где столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов.

Ночные температуры остаются низкими – от -3 до +1 градуса. Местами на Востоке ночью похолодает до -5.

В Киеве в воскресенье будет без осадков. Ночью и утром на дорогах может возникнуть гололед. Ночью в столице ожидается от 0 до +2 градусов, а днем – от +8 до +10. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

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